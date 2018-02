"Oordeel IOC over zaak-Anema pas na de Spelen"

Sportkoepel NOC*NSF verwacht in de zaak-Anema geen snel oordeel van het Internationaal Olympisch Comité. De kans is groot dat er pas na de Spelen een reactie komt, laat een woordvoerder weten. De zaak heeft niets met Pyeongchang te maken. Daarom ligt het voor de hand dat het IOC de zaak eerst zorgvuldig wil bestuderen.

Jillert Anema werd deze week in de Volkskrant beschuldigd van matchfixing. Op de Olympische Spelen van vier jaar geleden kreeg hij daarvoor een officiële waarschuwing van het NOC*NSF. Het IOC is daar indertijd niet van op de hoogte gesteld. In Nederland heeft minister Bruno Bruins van Sport een onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de zaak-Anema.