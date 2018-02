Avanti verliest met klein verschil van koploper

Het is de zaalvoetballers van Avanti vrijdagavond net niet gelukt om voor een stunt te zorgen. In Stiens nam koploper Nieuw Roden een voorsprong van 0-2. Judith Trinidad en Tessa Grashuis brachten de thuisploeg nog op gelijke hoogte, maar direct daarna maakte Grytsje Jongsma de winnende goal voor Nieuw Roden.

Drachtster Boys pakte in Zwolle een punt op bezoek bij Exstudiantes. Bij rust was het 2-2. De Drachtster goals werden gemaakt door Marian Meijer en Anita Vellama. In de tweede helft zorgde Jessie Prijs voor de 2-3, maar in het laatste deel van de wedstrijd kwam Exstudiantes met een kopbal weer op gelijke hoogte. In de spannende laatste minuten was vooral Exstudiantes nog een paar keer dicht bij de winnende goal, maar uiteindelijk namen de Drachtsters toch een punt mee naar Fryslân.