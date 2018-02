'Perspectief' bereidt statushouders voor op vervolgopleiding

De opleiding 'Perspectief' van internationale schakelklas ISK in Drachten heef tin een halfjaar tijd een groep jongvolwassen statushouders klaargestoomd voor een vervolgopleiding aan ROC de Friese Poort. De taalklas is speciaal opgezet om volwassen Eritreeërs, Syriërs en Afghanen goed genoeg Nederlands te leren om op het MBO een vakopleiding te kunnen volgen.

Dat is nieuw, want het ISK-onderwijs is anders alleen toegankelijk voor minderjarigen. Maar omdat asielzoekers die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen anders tussen wal en schip belanden, zette een 'Perspectief'-klas in Drachten een halfjaar geleden begonnen met achttien jongvolwassen leerlingen. Tien van hun kregen vrijdag in Drachten een taalcertificaat, drie anderen stroomden al eerder door naar het MBO, sommige anderen zijn nog bezig.

Volgens wethouder Jos van der Horst van Smallingerland is het experiment erg goed geslaagd. Smallingerland gaat er daarom mee door. Van der Horst hoopt dat andere Friese gemeenten zich bij dit initiatief aan zullen sluiten. De perspectief-route moet voorkomen dat de jonge statushouders in de bijstand terechtkomen zonder een reëel perspectief op werk. Door het volgen van een MBO-opleiding wordt dat perspectief veel gunstiger.