Teleurstellend gelijkspel Cambuur bij RKC Waalwijk

Cambuur is er niet in geslaagd om drie punten mee te nemen uit Waalwijk. RKC en de Leeuwarders kwamen beide niet tot scoren.

In de eerste helft probeerde Cambuur wel het spel te maken en de Leeuwarders waren ook vaak genoeg op de helft van RKC te vinden. Zo kreeg de ploeg van René Hake ook flink wat corners, maar dat leverde geen groot gevaar op. Daniel Crowley was bij zijn eerste basisplaats misschien nog wel het dichtst bij een goal, maar zijn schot was niet hard genoeg. Daarom kon RKC-keeper Vaessen de bal makkelijk vangen.

Na de rust zat er wat iets meer leven in de wedstrijd. Aan het begin van de tweede helft was RKC de gevaarlijkste ploeg. Ndefe kon niet profiteren van een foutje van Schilder en Van Weert kopte in vrijstaande positie over. Diezelfde Van Weert kreeg twintig minuten voor tijd een rode kaart. Met een man meer probeerde Cambuur met een slotoffensief nog de overwinning te pakken, maar echt grote kansen kregen de Leeuwarders niet. En dus moet Cambuur het doen met een teleurstellend gelijkspel.

RKC Waalwijk - SC Cambuur: 0-0 (0-0)

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Xander Houtkoop; Mathias Schils (79/Ricardo Kip), Daniel Crowley, Darren Rosheuvel; Issa Kallon (86/Kevin van Kippersluis), Martijn Barto, Justin Mathieu (60/Alvin Daniels)