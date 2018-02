Pyeongchang, dag 9: Drie Friezen bij het shorttrack

Na een dag zonder Friese sporters, is er vandaag weer volop actie met onze provinciegenoten. Drie Friese shorttrackers zijn aan de beurt. Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat komen vandaag het ijs op. Er is deze dag geen langebaanschaatsen.

11.00 uur: Shorttrack, 1.500 meter vrouwen

De eerste heat bij de 1.500 meter shorttrack voor vrouwen is om 11.00 uur. Suzanne Schulting rijdt in de derde van zes heats.

De eerste drie van alle heats gaan door naar de halve finales, die vanaf 12.13 uur verreden worden. De finale staat om 13.09 uur op het programma.

11.44 uur: Shorttrack, 1.000 meter mannen

Rond kwart voor twaalf beginnen de kwartfinales van de 1.000 meter bij de mannen. Daarin zitten twee Friezen: Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat. Zij plaatsten zich afgelopen dinsdag. De Laat rijdt in de tweede van vier kwartfinales, onder andere tegen Samuel Girard. Knegt komt in zijn kwartfinale (de derde) Semen Elistratov weer tegen. Zij wonnen eerder deze week respectievelijk zilver en brons op de 1.500 meter.

De beste twee van iedere kwartfinale gaan door naar de halve finales, die om 12.43 uur beginnen. De finale begint om 13.24 uur.

Zondag 17 februari: Weer schaatsen

Zondag komen Anice Das en Marrit Leenstra in actie op de kortste afstand: de 500 meter. Sven Kramer komt ook weer in de baan in de heats van de ploegenachtervolging.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Vrouwen 1.500 meter shorttrack

Voorspelling Roelof de Vries

1. Choi Min-jeong (Zuid-Korea)

2. Shim Suk-hee (Zuid-Korea)

3. Marianne St-Gelais (Canada)

Voorspelling Joris van den Berg

1. Shim Suk-hee (Zuid-Korea)

2. Choi Min-jeong (Zuid-Korea)

3. Suzanne Schulting (Nederland)

Voorspelling Cees Juffermans​

1. Choi Min-jeong (Zuid-Korea)

2. Shim Suk-hee (Zuid-Korea)

3. Kim Boutin (Canada)

Mannen 1.000 meter shorttrack

Voorspelling Roelof de Vries

1. Hwang Dae-heon (Zuid-Korea)

2. Lim Hyo-jun (Zuid-Korea)

3. Sjinkie Knegt (Nederland)

Voorspelling Joris van den Berg

1. Hwang Dae-heon (Zuid-Korea)

2. Sjinkie Knegt (Nederland)

3. Samuel Girard (Canada)

Voorspelling Cees Juffermans​

1. Lim Hyo-jun (Zuid-Korea)

2. Shaolin Sandor Liu (Hongarije)

3. Hwang Dae-heon (Zuid-Korea)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.