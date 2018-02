De politie heeft vrijdagavond in Heerenveen drie verdachten aangehouden van een gewapende overval. De beroving zou in het centrum van Heerenveen hebben plaatsgevonden. De politie is op dit moment bezig met een onderzoek. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.

Omwonenden zouden eerder op de avond al verschillende politieauto's in de richting van het centrum hebben zien rijden.