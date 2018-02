Vrouwen SC Heerenveen thuis onderuit tegen Ajax

De vrouwen van Sportclub Heerenveen zijn er vrijdagavond in eigen huis niet in geslaagd om punten te pakken. Op sportpark Skoatterwâld werd het 1-3 in het voordeel van de Amsterdammers. Al na dertien minuten maakte Marjolijn van den Bighelaar het eerste doelpunt voor Ajax. De gasten kregen voor rust nog enkele andere kansen, maar die leverden geen doelpunten op.

Na de rust verdubbelden de Amsterdammers de voorsprong. Kelly Zeeman maakte na een scrimmage de 0-2. Toch kwam Heerenveen terug in de wedstrijd. Na een grote blunder van de keepster van Ajax scoorde Tiny Hoekstra voor de Feansters de 1-2. Enkele minuten later gooiden de gasten de wedstrijd in het slot door een doelpunt van Inessa Kaagman.

De vrouwen van SC Heerenveen komt volgende week vrijdag weer in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen Excelsior Barendrecht op het programma.