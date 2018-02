Het ging de afgelopen dagen niet alleen over wat er op de olympische schaatsbaan in Gangneung gebeurt, maar vooral ook over de 'zaak-Anema'. Fryslân Hjoed vertelde drie Friese medaillewinaars uit het verleden wat zij ervan vinden. Ids Postma (goud en zilver in Nagano, 1998), Jan Ykema (zilver in Calgary, 1988) en Lieuwe de Boer (brons in Lake Placid, 1980) zijn te gast.