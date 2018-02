Recensie: "Pluto, mangaspektakel met robotlijken"

Leeuwarden-Fryslân is Culturele Hoofdstad van Europa en dus staat onze provincie in 2018 bol van de culturele evenementen. Toneel, theater, muziek, festivals en ga zo maar door. Het kan niet op. Daarom sturen we onze omroppers naar verschillende voorstellingen als recensent.

Wie ben jij?

Robea Kleisma.

Wat doe je bij de Omrop?

Ik ben internetredacteur.

Wat heb je met cultuur?

Als klein meisje deed ik mee aan Sinterklaassprookjes in De Harmonie. Sindsdien is theater en muziek de rode draad in mijn leven.

Waar ben je heen geweest?

De theatervoorstelling Pluto in De Harmonie in Leeuwarden.

Hoeveel sterren geef je deze voorstelling?

Vier sterren (uit vijf sterren)

"Wat maakt een mens anders dan een robot? Het is misschien een open deur, maar dat zijn natuurlijk emoties. Liefde, haat, het omgaan met verandering en verlies, daar draait het om in de theatervoorstelling Pluto van de wereldberoemde Sidi Larbi Cherkaoui met de Japanse dansers en acteurs van Bunkamara Theatre Cocoon. De spanning zit in het feit dat de hoofdpersonen robots zijn, die echter steeds menselijkere trekjes krijgen.

Foto: Robea Kleisma

Pluto is een spectaculaire voorstelling met dans en muziek gebaseerd op een verhaal uit de Japanse manga stripcultuur, namelijk The Greatest Robot on Earth getekend door Naoki Urasawa. Door het gebruik van striptekeningen, indrukwekkende visuele effecten en metershoge robots komt die manga ook echt tot leven op het podium.

In het verhaal krijgt robotdetective Gesicht te maken met een opmerkelijke zaak. Er worden lijken van robots en mensen gevonden in de wereld van Pluto. Terwijl hij de zaak probeert op te lossen, lijkt het er steeds meer op dat de dader een robot is. Het is voor robots verboden, om mensen te vermoorden. Gesicht legt contact met Atom, een robot die erg lijkt op een mens. En ontmoet ook Uran, het zusje van Atom. Zij is een robotmeisje dat heel goed menselijke emoties kan aanvoelen.

Foto: Klazina Hofstee

Omdat de voorstelling bijna volledig in het Japans wordt opgevoerd, is het verhaal niet altijd even makkelijk te volgen. Er wordt wel boventiteling in het Nederlands en Engels geprojecteerd, maar het is zo nu en dan erg lastig om de aandacht goed te verdelen en niets te missen van wat er op het podium gebeurt. Het helpt ook niet echt, dat er best wel veel gesproken wordt.

De intensiteit van de acteurs en dansers, de prachtige decors en de verrassende special effects maken echter veel goed. De constante beweging in de voorstelling is ook knap gedaan. De dansers verplaatsen continu decorstukken en dat gaat zo soepel, dat het zo nu en dan niet eens lijkt alsof dat wordt gedaan door mensen.

Al met al is Pluto erg de moeite waard. Het was ook mooi om te zien, dat er een gevarieerd publiek op de voorstelling afkwam. Van jonge mangafans tot oudere liefhebbers van de Japanse cultuur en alles wat daar tussenin zit. De sushi in de pauze was trouwens ook erg de moeite waard."

Pluto wordt deze week nog op vrijdagavond en zaterdagavond opgevoerd in De Harmonie in Leeuwarden, beide keren om 20.15 uur. Meer informatie over deze voorstelling in de reeks Strangers on Stage is te vinden op de website van LF2018.