Schippershuis 2.0 Terherne officieel open

Het Schippershuis in Terherne is terug. Niet dat het echt weg was, maar de naam wel, omdat het horecabedrijf was omgedoopt tot 'Harbour Club'. Maar vanaf vrijdag is het weer gewoon 't Schippershuis.

Vrijdag werd het hotel-restaurant officieel opnieuw geopend. Het hotel-restaurant vormt een combinatie met 'De Tsjerke', een bijzondere trouwlocatie. 'De Tsjerke' werd kortgeleden nog uitgeroepen tot mooiste trouwlocatie van Fryslân.

Na de metamorfose die 't Schippershuis de laatste maanden heeft ondergaan, is het de ambitie van ondernemer Suzanne Kloosterman (24) om de zaak weer het bruisende hart van Terherne te maken.