"Fryslân erg geschikt voor organisatie BinckBank Tour"

Fryslân is erg geschikt voor het organiseren van een etappe in de BinckBank Tour. Dat zegt directeur Rob Discart van de belangrijkste etappewedstrijd voor profwielrenners in Nederland en België.

Een rit door Fryslân levert altijd mooie beelden op en een spectaculaire sprint aan het eind van de etappe. Ook is er een kans op waaiers door de wind en is de organisatie goed.

De BinckBank Tour, de voormalige Eneco Tour, houdt op 12 augustus een ploegenpresentatie in Bolsward, waarna op 13 augustus de eerste etappe tussen Heerenveen en Bolsward op het programma staat. De route zal door de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân lopen.

Ook in 2015 en 2016 begon de eerste etappe in Bolsward. De BinckBank Tour is de enige meerdaagse wedstrijd in de UCI World Tour door Nederland en België. Afgelopen jaar won Tom Dumoulin de etappekoers.