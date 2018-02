Geen ongeregeldheden verwacht bij intocht Sint Piter

De gemeente Leeuwarden gaat ervan uit dat er zaterdag geen ongeregeldheden zullen plaatsvinden bij de intocht van Sint Piter in Grou. Op dit moment is er geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen op te schalen.

Voor zaterdag zijn geen demonstraties aangekondigd en dat is volgens de gemeente goed nieuws. "We monitoren de situatie, houden het nieuws in de gaten en als het nodig is schalen we op", zegt Johan de Jong van de gemeente.

Bij het evenement zullen wel politie, beveiligers en de brandweer aanwezig zijn. Hoe groot die aantallen zijn, kan de gemeente niet zeggen. "Maar het is in de verste verte geen Dokkum-tafereel. We gaan ervan uit dat er niets gebeurt en hopen vooral dat het feest de aandacht krijgt die het verdient."