Politie vindt bewusteloze vrouw bij drugsinval in Leeuwarden

De politie heeft vrijdagochtend bij een drugsinval aan de Voorstreek in Leeuwarden een bewusteloze vrouw aangetroffen. De vrouw lag in de hal en was waarschijnlijk onder invloed van GHB. Ze werd zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de inval werd de hoofdbewoner van het huis ook aangehouden. Het was de politie duidelijk geworden dat de woning werd gebruikt voor de handel in harddrugs. In het gebouw zelf is onder meer XTC en GHB aangetroffen.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.