De Friese burgemeester van de gemeente Stadskanaal, Baukje Galama, heeft ontslag genomen. Galama had haar vorige week al ziekgemeld, nadat ze botste met leden in de raad van Stadskanaal. Omdat haar gezondheid erg heeft te lijden onder het geschil, geeft ze er nu de brui aan.

Baukje Galama was van 2005 tot 2009 burgemeester van Vlieland. Daarvoor was ze namens de VVD lid van provinciale staten. Galama is in totaal ruim acht en een half jaar burgemeester van Stadskanaal geweest.