Gedichten als eerbetoon aan zwembad De Welle

Zwembad De Welle in Drachten gaat dicht en daarom maakte Andries de Jong een aantal gedichten als eerbetoon aan het zwembad. Vrijdagochtend werden de gedichten op de muren van het zwembad geplakt. Andries de Jong is gemeentedichter van Smallingerland, maar maakte deze gedichten op eigen initiatief.

Herken je de geur

van chloor?

Laat je geheugen maar eens

achteruitzwemmen

Toen je nog geen hypotheek had

of een 60-urige week had

of een hekel aan gepreek had.

Vier gedichten

Het zijn de eerste regels van het gedicht 'Zo rook het', een van de vier gedichten die allemaal in of bij het zwembad komen te hangen, op een plek die erbij past. 'Zo rook het' hangt op de muur bij het terras en gaat over herinneringen. Het gedicht 'Sparteljoris spettermiep' komt bij het pierebadje. In de jeugdhoek hangt het gedicht 'Dag bad' en bij het wedstrijdbad 'Kop erbij'. "Dat gaat over concentratie op het startblok. 'Kop erbij', dat is echt een wedstrijdgedicht", vertelt De Jong.

De Jong werd eerder benoemd tot gemeentedichter van 2017-2018. "Ik wil me inzetten voor meer zichtbaarheid van gedichten op plekken waar je het niet verwacht", zegt hij.

Plat

Zwembad De Welle gaat over drie jaar plat. Tot die tijd hangen de gedichten in het zwembad.