Eigenaar boorplatform doet aangifte tegen Greenpeace

De eigenaar van het boorplatform dat donderdag werd bezet door actievoerders van Greenpeace, heeft aangifte gedaan. "Het levert een ontverantwoorde situatie op", zegt woordvoerder Loek Houtepen van Hansa Hydrocarbons.

Actievoerders klommen donderdag op de poten van het boorplatform boven Schiermonnikoog. Daar leverde volgens Hansa een gevaarlijke situatie op. Houtepen: "De vrieskou en harde wind zorgden er vannacht voor dat de activisten gevaar liepen. We hebben de actievoerders daarom aangeboden om aan boord te komen. Ze hebben onderdak gekregen."

Er is een 'veiligheidszone' van 500 meter rondom het platform. Daar mogen mensen niet komen. "Dat is niet voor niets", zegt Houtepen. "Dat moet voorkomen dat mensen zichzelf onbedoeld in gevaar brengen."

Eerder vrijdag pakte de politie drie actievoerders van Greenpeace op in de haven van Lauwersoog. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten.