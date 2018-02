Vrijdagmarkt: "Eerlijke sport? Ja, dammen misschien..."

Misschien dat dammen nog een eerlijke sport is. Tot die conclusie kwam een van de mensen op de vrijdagmarkt in Leeuwarden. "Eerlijke sport? Ja, dammen misschien." Dat was een reactie op het matchfixingverhaal met Jillert Anema in de hoofdrol.

Waarom denken mensen nu zo? Bestaat eerlijke sport helemaal niet? "Het is mooi om naar te kijken, maar we worden van alle kanten bedonderd", zei een ander. "Er gaat zoveel geld in om, dan krijg je dat", stelt een andere bezoeker.

Weer anderen dachten dat het niet zozeer de sporters zelf zijn, maar de mensen eromheen, die iets willen 'regelen'. "Ik kijk er niet van op.Het komt overal voor dat het spel niet eerlijk gespeeld wordt. Dat zagen we met Halbe Zijlstra al."