Heerenveen decor van eerste etappe BinckBank Tour 2018

De belangrijkste etappekoers van Nederland komt opnieuw naar Fryslân. Het gaat om de BinckBank Tour, de voormalige Eneco Tour. In 2015 en 2016 waren er van deze koers etappes met begin en eind in Bolsward. Dit jaar start de eerste etappe in Heerenveen, 'sportstad' van het Noorden.

De route gaat door de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De eindstreep ligt opnieuw in Bolsward. De overeenkomst tussen de organisatie van de koers, de provincie, de drie gemeenten en de lokale stichting in Bolsward is vrijdagmorgen ondertekend.

De BinckBank Tour is de enige meerdaagse wedstrijd in de UCI World Tour door Nederland en België. Vorig jaar won Tom Dumoulin de etappekoers.