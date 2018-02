Dokkumer (36) raakt gewond bij steekincident in Burgum

Een 36-jarige man uit Dokkum is vrijdagmiddag gewond geraakt tijdens een steekincident in Burgum. Dat gebeurde aan De Yp in het dorp.

De man had vanuit een woning in Feanwâlden een ambulance gebeld. Hij kon zich niet herinneren, hoe hij daar was beland en ook niet hoe hij gewond was geraakt. Door speurwerk en social media kwam de politie erachter, dat dat in een woning in Burgum was gebeurd.

De politie heeft een 28-jarige man uit Kootstertille en een 36-jarige vrouw uit Burgum aangehouden. De politie verricht momenteel onderzoek.