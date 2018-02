Bergsma over zilver: "Goed gevierd, maar wel beetje jaloers"

Jorrit Bergsma heeft zijn zilveren medaille vrijdag opgehaald met toch gemengde gevoelens. Aan de ene kant is de schaatser uit Aldeboarn blij met zijn zilveren plak, maar de teleurstelling is nog wel aanwezig.

Beetje jaloers

Bergsma heeft donderdag wel een feestje gevierd met familie en vrienden, maar zegt stiekem toch een beetje jaloers te zijn op Ted-Jan Bloemen, die op de hoogste podiumplek stond: "Als sporter wil je altijd voor de overwinning gaan." Bergsma was titelverdediger op de 10 kilometer, maar heeft een slecht voorseizoen gehad. Op basis daarvan is hij blij dat de vorm er in Zuid-Korea wel was.

"Het blijft een vreemd verhaal"

De hele discussie over het matchfixingverhaal van zijn coach Jillert Anema zit Bergsma dwars, maar hij zegt daar niet het fijne van te weten. Bergsma blijft erbij dat het moment van publiceren vreemd is en denkt dat er een doel achter zat. Volgens hem wordt nu uitgezocht hoe het allemaal zit.

Heather

Bergsma blijft de komende week nog in Zuid-Korea om zijn vrouw Heather Bergsma te steunen. Zij komt later deze Spelen weer in actie.