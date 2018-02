Persverklaring TeamNL: Anema betreurt opschudding

Schaatscoach Jillert Anema betreurt alle opschudding, die is ontstaan naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant over zijn poging tot matchfixing tijdens de Olympische Spelen in 2014. Anema zegt dat in een persverklaring, die TeamNL namens hem heeft verstuurd.

In de verklaring stelt Anema dat er "op een niet door mij gekozen moment een verhaal in de Volkskrant is gekomen, op basis van een interview dat ik in het najaar van 2017 heb gegeven. Binnen een deel van de ploeg heeft dat artikel voor onrust gezorgd. Om de rust niet verder te verstoren, heb ik er donderdag bewust voor gekozen om niet te reageren."

Anema laat zich verder niet uit over de kwestie, zolang de Olympische spelen nog voortduren. "Op dit moment draait alles om de prestaties."

De persverklaring van TeamNL

"Er is, op een niet door mij gekozen moment, in De Volkskrant een verhaal verschenen aan de hand van een interview dat ik in het najaar van 2017 heb gegeven. Ik betreur de ophef die is ontstaan. Vooral omdat het binnen een deel van de ploeg voor onrust heeft gezorgd. Ik heb er bewust voor gekozen niet te reageren op de dag van de 10 kilometer om de voorbereiding en de race van beide rijders op deze afstand niet verder te verstoren.

Ik zal tijdens het restant van deze Olympische Spelen verder niet ingaan op deze zaak. Op dit moment draait alles om de prestaties. We hebben hier in PyeongChang nog ruim een week te gaan waarin we op alle nog te rijden afstanden uitkomen. Ik snap de vraag om nadere uitleg heel goed, maar vind dat de sporters nu in een rustige omgeving zich moeten kunnen voorbereiden. Ik hoop dat de media op dit moment dit standpunt kunnen respecteren in het belang van onze sporters."