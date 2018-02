Alweer goud met een Fries randje op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser won de 5000 meter in Gangneun in een persoonlijk record van 6.50,23. De schaatsster was beter dan de Roemeense Sablikova, die met 6.51,85 als tweede eindigde, en derde werd Horinina uit Rusland in 6.53,98.

De Friese inbreng in deze gouden medaille komt van de trainer van de 22-jarige Esmee Visser. Remmelt Eldering uit Noardburgum is namelijk de coach van de Olympisch kampioene.