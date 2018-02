SC Heerenveen is voor koploper PSV ware 'Angstgegner'

SC Heerenveen speelt zaterdagavond de uitwedstrijd bij koploper PSV. De ploeg uit Eindhoven speelt de laatste weken niet overtuigend, maar wint wel steeds zijn wedstrijden. "Ze hebben 23 keer achter elkaar thuis gewonnen", weet Heerenveen-coach Jurgen Streppel. "Dan kun je moeilijk zeggen dat ze niet zo heel erg goed zijn. Ze hebben veel spelers die een doelpunt kunnen maken, spelen heel volwassen. Wat dat betreft zijn ze een voorbeeld voor heel Nederland."

Heerenveen is voor PSV een 'Angstgegner'. Zo is de ploeg van Streppel een van de twee teams waar PSV dit seizoen van verloor. Van de laatste tien keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden, verloor Heerenveen slechts twee keer.

Vorig seizoen ging Heerenveen in Eindhoven met 4-3 onderuit, terwijl de ploeg in de 88ste minuut nog met 3-2 voor stond, dankzij een hattrick van Reza Ghoochannejhad. "We hebben het vorig jaar uitstekend gedaan", vindt Streppel. "Uit tegen PSV was misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen."

Basisplaats Ghoochannejhad

Streppel begint tegen PSV met Ghoochannejhad in de punt van de aanval. De Iraans international kwam nog even terug op het interview met Henk Veerman van vorige week. In dat interview zei Veerman dat hij niet echt een kans had gekregen van Streppel. "Je moet beseffen dat het een teamsport is en geen individuele sport", zegt Ghoochannejhad. "We zijn allemaal wel eens teleurgesteld, dat is heel begrijpelijk. Het gaat niet om mij en het gaat niet om Veerman. We moeten er voor zorgen dat we met z'n allen de play-offs halen."

Streppel kan tegen PSV geen beroep doen op Dave Bulthuis. De linkerverdediger viel in de wedstrijd tegen Roda JC uit met een blessure en is voor langere tijd uit de roulatie. Lucas Woudenberg is naar alle gedachten zijn vervanger.