Saakje Mulder nieuw in raad van commissarissen Omrop Fryslân

Saakje Mulder uit Katlijk is benoemd tot nieuw lid van de raad van commissarissen van Omrop Fryslân. De raad bestaat verder uit voorzitter Ton Baas en Ger Jaarsma. Mulder volgt Sandra van Gaalen op, die van 2010 tot 2018 commissaris is geweest.

Mulder, geboren op 21 augustus 1961 in Wolvegea, is sinds 2015 werkzaam als directeur/bestuurder van Lifelines BV in Groningen. Daarvoor was zijn van 2009 tot 2015 directeur/bestuurder bij Sport Fryslân in Heerenveen. Mulder volgde haar opleiding onder andere aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Rvc-voorzitter Baas is blij met de benoeming van Mulder: "In Saakje Mulder hebben wij een persoon gevonden, die voldoet aan het profiel dat wij voor deze functie hadden geschetst. Daar zijn wij als raad van commissarissen erg content mee. Met name haar ervaring als directeur/bestuurder bij organisaties, die werken op het snijvlak van publiek en privaat, sluit goed aan bij de ontwikkelingen en ambities van onze Omrop. Daarnaast zijn we er heel blij mee dat Mulder zeer betrokken is bij Fryslân."