Wiebes: "Zorgen over boorplatform boven Schier onnodig"

Mensen op Schiermonnikoog hoeven zich volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken geen zorgen te maken over de proefboring naar gas in de Noordzee boven het eiland. Activisten van Greenpeace hebben het platform donderdagavond bezet om de proefboring tegen te houden.

Het platform ligt 20 kilometer uit de kust en de minister zegt dat het nauwelijks is te zien. Volgens hem verwacht niemand dat er bodembewegingen op het eiland zullen ontstaan, als er wordt geboord. Zorgen zijn nu onnodig, zegt Wiebes.

''Ik besteed heel veel tijd en aandacht aan Groningen, maar ben tegelijkertijd een beetje streng voor Schiermonnikoog. Er is ook nog geen sprake van winning, dat moeten we allemaal nog maar zien. Je kunt het boorplatform nauwelijks zien. Op een heldere dag, als je heel goed kijkt, zie je een stipje'', aldus de minister.

Burgemeester Ineke van Gent van de gemeente Schiermonnikoog is het oneens met Wiebes. "Wij maken ons wel zorgen en de andere Waddeilanden steunen ons daar in. We hebben hier een Werelderfgoedgebied, een Natura 2000-gebied en Nationaal Park Schiermonnikoog. Wij zijn wel ongerust over bodemdaling en wat het gaat betekenen, mocht er echt tot gaswinning worden overgegaan."