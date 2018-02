De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdagavond unaniem gestemd voor een nieuw zwembad in Buitenpost. Waar het nieuwe zwembad komt, wordt in april duidelijk. Een van de opties is het parkeerterrein van het huidige zwembad De Kûpe. Omdat hiernaast ook een lpg-station ligt, moet er nog wel worden gekeken naar de veiligheid.

De plannen voor het nieuwe zwembad hebben nu al een goed resultaat opgeleverd voor zwem- en waterpoloclub PWC. De vereniging zag het ledental toenemen.