Leerkracht school Vlieland neemt ontslag na slaan leerling

Een leerkracht van de brede school De Jutter op Vlieland heeft zelf zijn ontslag ingediend nadat hij er woensdag een leerling heeft geslagen. Dat laat algemeen directeur Robert Lanting van de gemeente Vlieland weten. "Dit had nooit mogen gebeuren. Wat de aanleiding ook was, een leerkracht hoort nooit een leerling te slaan".

De gemeente Vlieland is bij de situatie betrokken omdat de gemeente het bevoegd gezag heeft over de school. "Wij zijn heel scherp op wat er op de school gebeurt, maar wij konden ons niet voorbereiden op het incident van gisteren. Je hoop dit niet mee te maken, maar er is door de school wel adequaat op de situatie gereageerd", zegt Lanting. De directie van De Jutter heeft na het incident de docent een schorsing opgelegd en aan de hand daarvan heeft de persoon zelf besloten om ontslag te nemen.

Het is over het algemeen lastig om vakleerkrachten op Waddeneilanden te krijgen, maar de gemeente denkt snel weer een docent te vinden. De leerling gaat weer naar school en het gaat verder goed met de leerling.