Aris in spannende wedstrijd tegen Rotterdam toch onderuit

De basketballers van Aris zijn donderdagavond in eigen huis onderuit gegaan tegen Rotterdam. In een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 72-75 voor de bezoekers. De Leeuwarders stonden na de eerste kwart nog op voorsprong (23-19), en ook bij rust stond het 40-30 in het voordeel van de ploeg van Tony van den Bosch. De Rotterdammers kwamen daarna steeds dichterbij en maakten in de slotfase met drie punten nog net het verschil.

Pas op 8 maart speelt Aris weer een competitiewedstrijd. Dan nemen de Leeuwarders het thuis op tegen Leiden.