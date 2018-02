Sportkoepel NOC*NSF stelt IOC op de hoogte van zaak-Anema

Het NOC*NSF heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) toch nog op de hoogte gesteld van de zaak van schaatscoach Anema. De sportkoepel heeft dat donderdag besloten naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant over de affaire. Dat gebeurde vier jaar geleden, bij de Olympische Winterspelen in Sotsji. Daar zou hij matchfixing hebben gepleegd.

''Nu de zaak door Anema zelf weer via de Volkskrant in de belangstelling is gebracht, hebben we het IOC alsnog geïnformeerd'', zo liet de sportkoepel vanuit Zuid-Korea weten. Eerder die dag had de internationale schaatsbond al om duidelijkheid gevraagd bij het NOC*NSF.