Werkstraf voor dealen drugs bij voetbalclub Dokkum

Een man uit Dokkum moet 180 uur verplicht aan het werk, onder andere omdat hij harddrugs dealde bij de lokale voetbalclub. De rechter legde hem donderdagmiddag ook nog een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

De Dokkumer verkocht vanuit zijn huis xtc, speed en cocaïne. In de kroeg en bij de voetbalclub verkocht hij de drugs ook. De politie hield de man al een tijdje in de gaten. In september afgelopen jaar werd hij opgepakt, nadat hij drugs had verhandeld samen met iemand uit de Dokkumer drugswereld. De coke was volgens hem voor persoonlijk gebruik, maar de rechter ging daar niet in mee.