Suikervrij suikerbrood als exportproduct naar Duitsland

Het Friese suikerbrood gaat de grens over, maar dan zonder suiker. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft donderdag het eerste Friese suikervrije suikerbrood overhandigd gekregen. Het idee voor het suikervrije suikerbrood is uitgewerkt door innovatieplatform Ynbusiness. Banketbakker Schaafsma in Franeker bakt het brood, met ingrediënten aangeleverd door Royal Steensma, ook in Franeker. Doel is om van het suikervrije suikerbrood een exportproduct te maken.

In suikerbrood zit meer dan 40 procent suiker. Dat is volgens veel mensen, en ook overheden, veel te veel en daarom loopt de export niet goed. Voor het suikervrije suikerbrood is een suikervervanger gebruikt. Dan gaat het om het product cichorei. Het was nog wel een hele klus om de vervanger als kleine stukjes in het brood te krijgen, net zoals de blokjes suiker. Dat is gelukt. Een bakkerijketen in Duitsland heeft al interesse getoond. Er is ook al een order getekend.