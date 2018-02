KPN-storing: Problemen met televisiekijken, bellen en pinnen

Klanten van KPN hebben in Fryslân donderdag de hele middag en avond te kampen met een storing. Dat betekent onder andere dat ze problemen hebben met het bellen met de vaste telefoon, maar ook met televisiekijken. Onder andere Omrop Fryslân is niet te ontvangen.

De grote KPN-storing is in heel Noord-Nederland merkbaar. Onder andere Sportstad Heerenveen is getroffen. Daar deden de pinautomaten het niet. Meerdere locaties van zorggroep Alliade hadden er ook last van. Zuidoostzorg heeft het personeel naar huis gestuurd om vanuit huis te werken. Mensen klagen er ook over dat ze de televisieuitzendingen van Omrop Fryslân niet meer kunnen zien. Ze hebben geen beeld, maar wel geluid. Een woordvoerder van KPN denkt dat de storing is veroorzaakt door een breuk in een glasvezelkabel.