Pyeongchang, dag 8: Een dag zonder Friese sporters

Vrijdag is de eerste dag op de Olympische Spelen in Zuid-Korea zonder Friese sporters. Voor de 5.000 meter schaatsen bij de vrouwen doen Annouk van der Weijden en Esmee Visser mee voor Nederland.

12.00 uur: 5.000 meter vrouwen met een Friese coach

De Friese coach Remmert Eldering uit Noardburgum is wel actief vandaag. Hij is de coach van Esmee Visser, die zich eind december verrassend plaatste voor deze Spelen. Visser rijdt in de vierde van zes ritten. Haar directe tegenstander is de Japanse Misaki Oshigiri.

Zaterdag: shorttrackers weer in actie

Geen langebaanschaatsen zaterdag, maar wel weer een actie in de shorttrackhal. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat staan in de kwartfinales van de 1.000 meter. En Suzanne Schulting staat in de heats van de 1.500 meter. Later zijn van beide afstanden ook de halve finales en de finale.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling over de medaillekansen van die dag. Het panel bestaat uit Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Vrouwen 5.000 meter langebaan

Voorspelling Koos Wieling

1. Martina Sábliková (Tsjechië)

2. Ivanie Blondin (Canada)

3. Esmee Visser (Nederland)

​Voorspelling Lisette van der Geest

1. Esmee Visser (Nederland)

2. Martina Sábliková (Tsjechië)

3. Ivanie Blondin (Canada)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.