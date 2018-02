VIDEO: ''Ik weet niet wat er met Sven is''

Het was voor sommige Olympische volgers op papier misschien wel het mooiste affiche: de 10 kilometer schaatsen in Zuid-Korea. Toch was er afgelopen donderdagmiddag geen Fries goud. Ted Jan Bloemen eindigde op de hoogste plaats op het podium, terwijl Jorrit Bergsma de zilveren medaille veroverde. Voor Sven Kramer eindigde de 10 kilometer in een teleurstellende zesde plaats. Schaatsliefhebbers volgden de wedstrijd vol spanning, ook in café It Houtsje in Heerenveen.