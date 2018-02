Onbekende schilderijen Jopie Huisman voor eerst in Fryslân

Bezoekers van het Jopie Huisman Museum in Workum kunnen vanaf komende week een bijzondere expositie zien. Het hele jaar worden 34 onbekende werken van de bekende kunstenaar uitgestald in het museum. De expositie is de afgelopen tijd opgebouwd, en komende zondag wordt de tentoonstelling officieel geopend. De werken van Jopie Huisman zijn in het bezit van een kunstliefhebber uit Zwitserland. Hij heeft de werken voor de periode van de expositie beschikbaar gesteld aan het museum.

Volgens museumdirecteur Zwier Kroese is het uniek dat er zo'n aantal onbekende werken van Jopie Huisman in Workum wordt tentoongesteld. Ook verwacht Kroese veel extra bezoekers. ''Ook in combinatie met het Culturele Hoofdstad-jaar verwachten wij dat een flink aantal liefhebbers ons museum weet te vinden.''