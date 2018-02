Gevallen van illegaal permanent wonen ontdekt in Sumar

Bij een grote controle op recreatiepark Bergumermeer in Sumar zijn donderdag gevallen van illegaal permanent wonen gevonden. Het gaat onder andere om een buitenlander, die het land wordt uitgezet. Van een aantal anderen wordt nog onderzocht of ze hier illegaal zijn.

De gemeente Tytsjerksteradiel wilde met de controle onder andere achterhalen of het park veilig is en of er ook misstanden zijn. Burgemeester Jeroen Gebben: ''Er waren geen klachten, maar de controle was om recreatieparken leefbaar en veilig te houden. Wij wilden weten hoe het met de brandveiligheid is gesteld, met de permanente bewoning, maar ook naar het onrechtmatig gebruik van voorzieningen.''

Bij de controle waren naast de politie onder andere de fiscale recherche en de vreemdelingenpolitie betrokken.