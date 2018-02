Stichting wil voorwaarden aan zoutwinning bij Harlingen

De zoutwinning bij Harlingen zou een landelijke pilot moeten worden als het gaat om het monitoren van veiligheidsmaatregelen. Dat vindt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen.

Het bedrijf Frisia Zout wil 32 miljoen ton zout onder de grond vandaan halen tot 2052. De stichting stelt dat nu het moment is om voorwaarden te stellen aan de zoutwinning. Ze willen vooraf aan boringen garanties over het voorkomen van schade en duidelijkheid over schadevergoedingen.

De stichting is bang voor meer schade van de winning dan verwacht. De historische binnenstad van Harlingen is daarin een kwetsbaar gebied. De stichting wil dat minister Wiebes een pakket veiligheidsmaatregelen aan de winningsgunning toevoegt. Het zou volgens de stichting een positief signaal zijn naar de samenleving.