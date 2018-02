Bergsma: "Maar een persoon die me uit balans wil brengen"

Na zijn zilveren race op de olympische tien kilometer, sprak Jorrit Bergsma het voor het eerst over de zaak-Anema. "Er is maar een persoon die probeert mij uit balans te brengen", zei Bergsma tegen de NOS.

Een paar uur voor de race kwam het bericht naar buiten dat Bergsma's coach, Jillert Anema, vier jaar geleden als coach van de Franse achtervolgingsploeg een poging tot matchfixing had gedaan. Bergsma: "Dat zo iets precies vandaag naar buiten komt, tja." Op de vraag of het nieuws uit het kamp van Sven Kramer komt, antwoordt Bergsma: "Dat lijkt me wel duidelijk."

Het had volgens Bergsma geen invloed op zijn rit. "Ik heb geprobeerd om zelf een goede rit neer te zetten. Dat heb ik vandaag gedaan, dit was het maximaal haalbare."