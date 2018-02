Crowley in de basis bij Cambuur

Daniël Crowley begint vrijdag bij Cambuur in de basis. Dat gaat ten koste van Ricardo Kip. Cambuur speelt de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Dat wordt de strijd tussen de nummers 18 (RKC Waalwijk) en 12 (SC Cambuur). Na het verlies vorige week tegen MVV wordt deze wedstrijd heel belangrijk om de aansluiting met de play-offplekken niet te verliezen.

Trainer René Hake: "Cruciaal is misschien een te groot woord, want er volgen nog de nodige wedstrijden. Heel belangrijk is een overwinning tegen RKC Waalwijk wel." Bij Cambuur is Sai van Wermeskerken nog een vraagteken. De verdediger viel vorige week uit met een blessure in z'n bovenbeen. Als Van Wermeskerken niet kan spelen, is Jordy van Deelen zijn vervanger.