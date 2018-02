Bert Jonker: "Wie heeft hier belang bij?"

Bert Jonker, de directeur van de hoofdsponsor van het team van schaatscoach Jillert Anema, is slecht te spreken over het nieuws van een poging tot matchfixing in Sotsji. Vooral de timing van het naar buiten brengen van het nieuws steekt. "Als we het toch over matchfixing hebben, vind ik de timing uitermate ongelukkig", vertelt hij Omrop Fryslân-programma No yn Fryslân. "Het gaat hier nu niet over. Het gaat nu over de Olympische Spelen en het gaat erom dat de rijders de beste prestatie kunnen neerzetten. Ik vraag me echt af wie hier belang bij heeft." Anema is de coach van Jorrit Bergsma die donderdag, een paar uur na het bekend worden van het nieuws, de strijd met Sven Kramer en Ted-Jan Bloemen aan moet gaan op de 10 kilometer. "Als je dit naar buiten brengt op dit moment, wie is er hier dan matchfixing aan het doen?"

Jonker is momenteel in Zuid-Korea en is aanwezig bij de 10 kilometer. "Het verhaal over Anema is helemaal niet het gesprek van de dag in de bus, het gesprek gaat over de strijd van Jorrit en Sven", aldus Jonker.

KNSB: De kous is af

Voor schaatsbond KNSB is de kwestie van matchfixing door coach Jillert Anema vier jaar geleden goed afgehandeld door sportkoepel NOC*NSF. De KNSB ziet dan ook voor de schaatsbond geen rol weggelegd. ''Voor ons is de kous af met de reactie fan de sportkoepel'', zegt woordvoerder Carl Mureau van de KNSB.

ISU: Zaak is nieuw voor ons

De internationale schaatsbond ISU wist niets af van het voorstel dat Anema vier jaar geleden deed. "Dit is geheel nieuw voor ons. We hebben NOC*NSF om informatie gevraagd", laat voorzitter Jan Dijkema weten.

Anema deed voorstel aan Nederlandse ploeg

Donderdag werd bekend dat Anema bij de Winterspelen in Sotsji vier jaar geleden als bondscoach van de Franse achtervolgingsploeg een voorstel heeft gedaan aan de Nederlandse ploeg. Hij wilde de Nederlanders laten winnen, als die de Franse schaatsers niet zouden inhalen. Anema wilde zo voorkomen dat de Fransen gezichtsverlies zouden lijden in de rit tegen de Nederlanders. Hij was bang dat de Franse bond dan geen geld meer in de ploeg zou steken. De NOC*NSF gaf Anema een officiële waarschuwing voor manipulatie van de wedstrijd. De Nederlanders wonnen hun rit met overmacht en gingen uiteindelijk met goud naar huis.