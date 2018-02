Olympische missie mislukt: Kramer naast podium, Bergsma 2e

Geen Fries goud op de tien kilometer in Zuid-Korea: de Canadees Ted-Jan Bloemen pakte goud in 12.39.77, een olympisch record. Hij versloeg Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Bergsma werd tweede in 12.41.99, Kramer teleurstellend zesde. De Italiaan Nicola Tumolero pakte het brons.

Vlakke ritten Bloemen en Bergsma

Ted-Jan Bloemen opende sterk en kon zijn rit goed vlak houden. Bijna al zijn rondjes waren sneller dan 30.5.

Daarmee verbeterde de Canadees de tijd van Jorrit Bergsma, die een rit eerder in 12.41.99 een persoonlijk record reed. Het eerste deel van zijn rit reed Bergsma de meeste rondjes ongeveer 30.5, maar met nog tien rondjes te gaan kon hij versnellen. Zijn laatste acht rondetijden waren allemaal onder de 30.0. Dat was uiteindelijk goed voor zilver.

Kramer stelt teleur

In de laatste rit begon Kramer onkenmerkend voorzichtig. Hij zat aan het begin een seconde boven de tijd van Bloemen. Na tien rondes kon Kramer dat tempo niet meer volhouden en moest hij het schema loslaten. Hij eindigde uiteindelijk zesde in 13.01.02.