StemWijzer Fryske Marren online

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet iedereen weet precies wat er speelt in de gemeente en wat de standpunten zijn van de politieke partijen. Daarom heeft de gemeente De Fryske Marren een StemWijzer laten maken. De StemWijzer is een stemhulp en hij berekent met welke partijen u de meeste overeenkomsten heeft. De StemWijzer is woensdag 14 februari online gekomen.

De onderwerpen die in de gemeente van belang zijn komen ook weer terug in de StemWijzer. Het gaat met name over duurzaamheid, groenvoorziening, wonen, werken, subsidie en belastingen. De politieke partijen in De Fryske Marren hebben zelf een toelichting gegeven bij hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor is in de StemWijzer makkelijk te bekijken wat partijen vinden van een bepaald onderwerp. Ook kunnen partijen makkelijk met elkaar worden vergeleken.

StemWijzer als stemhulp

De StemWijzer, die gemaakt is door ProDemo's, heeft maximaal 30 stellingen en is op maat gemaakt voor de gemeente. De stellingen kunnen worden beantwoord met 'eens' en 'oneens', of 'geen van beide'. De StemWijzer berekent daarna met welke partij de kiezer de meeste overeenkomsten heeft. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer mensen het lastig vinden om te kiezen.