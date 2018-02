Minder bezoekers voor Boot Holland

De beurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden heeft dit jaar 31.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er een aantal minder dan vorig jaar. Toch is de organisatie tevreden over het verloop van de beurs. Zo was er veel belangstelling vanuit Duitsland. Een van de standhouders, Henk-Westers, was het ook opgevallen dat het wat minder ging met het aantal bezoekers, maar ook hij is toch tevreden. "De paden waren misschien niet zo vol als we in het verleden wel zagen, maar het publiek dat er was, was serieus." Volgend jaar is de 29ste editie van Boot Holland, van 8 tot 13 februari.