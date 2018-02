Snelle scooterrijder wil ontsnappen, maar valt

Een scooterrijder is woensdagavond gevallen toen hij probeerde de politie te ontvluchten. De politie zag dat de man veel te hard over de Groningerstraatweg reed, met een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur.

Een kentekenplaat ontbrak en de bestuurder en zijn passagier hadden ook geen helm op. Nadat de politie een stopteken had gegeven, probeerde de bestuurder te ontsnappen. Hij viel, maar raakte niet gewond. Ook zijn passagier kwam met de schrik vrij.

De twee zijn aangehouden. De scooter was ook niet verzekerd. Er is proces-verbaal opgemaakt.