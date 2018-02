Buitenpost brengt grootste knelpunten in kaart

De winkelleegstand, de verrotzooiing van het park en het ontbreken van een plek voor jongeren. Dat zijn de drie grootste knelpunten in Buitenpost.

Dat blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek dat onder inwoners is gehouden. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Achtkarspelen gehouden door welzijnsorganisatie Kearn.

De uitkomsten zijn ondertussen besproken door Plaatselijk Belang en de gemeente. Er zijn niet direct oplossingen uitgekomen, maar het project krijgt wel een vervolg: er wordt verder gepraat met winkeleigenaars, jongeren en andere betrokkenen.