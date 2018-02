Verdachte moordzaak Katlijk staat voor de rechter

De minderjarige jongen die wordt verdacht van de moord op zijn ouders in Katlijk staat donderdag voor de rechter. De slachtoffers Jos Verdonk en Margreet Andriol werden eind september dood gevonden in hun huis aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Dezelfde dag nog werd de zoon van het echtpaar aangehouden als verdachte. Omdat hij minderjarig is, wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld.

Het Openbaar Ministerie zal mogelijk na de zitting niet veel bekendmaken over de inhoud van de zaak. De verwachting is dat donderdag aan het einde van de middag de eis wordt vrijgegeven. De verdachte valt nog onder het jeugdstrafrecht, wat betekent dat de straffen aangepast zullen worden op zijn leeftijd.