Grote controle op vakantiepark Burgumer Mar

Er is donderdag een grote controle op recreatiepark Bergumermeer in Sumar. De gemeente Tytsjerksteradiel wil weten of er mensen op het park verblijven en onder welke omstandigheden. Er wordt daarbij gekeken naar mogelijke illegale bewoning en onveilige woonsituaties. Ook wordt gecontroleerd of mensen onterecht een uitkering hebben of dat er nog boetes of belastingaanslagen openstaan.

Naast de gemeente zijn onder meer de politie, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV betrokken bij de actie. De resultaten worden donderdagmiddag bekendgemaakt.