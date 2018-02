Melkveehouders starten petitie tegen het ministerie

Gedupeerde melkveehouders zijn een petitie tegen de overheid gestart. Ze vinden dat ze gecriminaliseerd worden en dat sommige bedrijven onterecht zijn geblokkeerd op verdenking van fraude.

Minister Carola Schouten van Landbouw liet 2100 bedrijven blokkeren vanwege fraude met de registratie van jongvee. Dat is volgens de boeren onterecht. Zij eisen dat alle bedrijven die niets met de fraude te maken hebben vlug weer vrijgegeven worden. Ze zeggen ook dat ze grote imagoschade hebben opgelopen door de handelswijze van het ministerie. De petitie is in een dag tijd al bijna 2000 keer ondertekend.