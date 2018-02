Waarschuwing voor het verkeer: gladheid voor sneeuw

Het verkeer in geheel Fryslân moet rekening houden met gladde wegen. Bijna overal in de provincie ligt er een klein laagje sneeuw, wat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Het KNMI heeft daarom een code geel afgegeven voor onze provincie. Op de A32 bij Wirdum bijvoorbeeld, moet het verkeer rekening houden met een vertraging doordat een vrachtwagen van de weg is geraakt.

Bij Witmarsum moesten hulpdiensten donderdagochtend vroeg in actie komen op de Rijpenderlaan. Een bestelbusje was daar van de weg geraakt, en tegen een boom tot stilstand gekomen. Volgens getuigen is de bestuurder hierbij niet gewond geraakt.