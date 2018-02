Anema probeerde ploegenachtervolging in Sotchi te matchfixen

Schaatscoach Jillert Anema heeft gedurende de Winterspelen in Sotchi een officiële waarschuwing gekregen voor matchfixing. Hij kreeg een waarschuwing voor het schenden van de Olympische waarden, zegt chef de mission Maurits Hendriks.

Anema was coach van de Franse achtervolgingsploeg en was door blessures in zijn team bang voor een afgang tegen het Nederlandse team, en daarmee het verlies aan fondsen. Hij vroeg de Nederlandse bondscoach om rustig aan te doen. De Fransen zouden de winst dan aan de Nederlanders gunnen.

De Nederlandse ploeg won de rit uiteindelijk overtuigend, en behaalde daarmee het goud.

Met een brief berispt

In een brief van het NOC*NSF wordt duidelijk wat Anema precies heeft voorgesteld. Chef de Mission Hendriks kreeg te horen dat Anema aan het Nederlandse team had voorgesteld "om het Franse team niet in te halen tijdens de race die beide teams tegen elkaar moesten rijden op 21 februari jl. Als tegenprestatie gaf u de garantie dat mocht er een schaatser van het Nederlandse team ten val komen, de Franse schaatser A. Contin zich zou laten zakken, zodat de winst van het Nederlandse team veilig gesteld zou zijn."

In de brief wordt verder geschreven dat het bestuur van NOC*NSF het "bij deze vaststelling laat", en dus geen maatregelen zou nemen tegen de poging tot matchfixing van Anema. "Wij gaan ervan uit dat het in de toekomst niet meer zal voorkomen."